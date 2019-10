Daniela Darcourt: Kate Candela confesó que no tiene problema cantar junto a ella

Kate Candela dejó impactados a todos al revelar que no tendría ningún problema en cantar un tema junto a Daniela Darcourt. La cantante de salsa limó asperezas sobre las supuestas rencillas que tuvo con la exintegrante de Son Tentación.

➤ Mira: Daniela Darcourt cantó a la perfección "Y le dije no" de Yahaira Plasencia

"Yo no tengo ningún problema en cantar con Daniela Darcourt. Lo hemos muchas veces cuando trabajamos juntas y creo que si hoy día nos ponen a cantar juntas yo no tendría ningún problema. No sé si ella", expresó Kate Candela.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!