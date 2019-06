Daniela Darcourt anunció que se retira de los escenarios por este problema

¡Recupérate pronto! Daniela Darcourt se despidió de los escenarios debido a problemas de salud y a través de un comunicado oficial anunció que estará con descanso médico algunas semanas.

Según se sabe, a la salsera fue diagnosticada con pólipos en las cuerdas vocales y laringitis crónica, por lo cual se le recomendó parar sus presentaciones artísticas.

➤ Mira: Daniela Darcourt celebró su primer año como solista con cambio de look

"Con muchísima pena, lamento comunicarle a todos mis seguidores mi ausencia de los escenarios por 21 días. No se imaginan lo frustrante que me resulta y lo larguísimo que sentiré que pasarán, pero si no tengo buena salud, nada será lo mismo. Gracias a todas las personas que desde ya me mandan su cariño y apoyo como siempre, a mi familia, a mis mejores amigos y a mi equipo de trabajo, gracias de corazón también. Vuelvo pronto", escribió la intérprete de Señor Mentira.

➤ Mira: Así fue el debut en la actuación de Daniela DarcourtDaniela Darcourt

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!