Gunter Rave dio negativo al coronavirus: "Me toca descansar por unos días"

Gunter Rave salió negativo al examen del coronavirus y contó que se tomará un descanso por unos días para estar en casa, disfrutando de la compañía de su madre y haciendo una de las cosas que más le gusta: cocinar..

Fuera de su trabajo periodístico, a Gunter Rave le encanta cocinar. "Yo creo que eso es lo más divertido que puedo hacer en mi casa, me gusta ir de compras, siempre salgo con mi mamá y me puedo pasar horas con ella cuando está en una tienda, no me aburro", detalló.

El querido reportero de América Noticias agregó que le encanta ir al mercado y comprar sus propias cosas. Además, afirmó que el lomo saltado "le sale muy bien". Gunter Rave se despidió de su público con un mensaje en quechua, pidiendo a los peruanos que se queden en casa.

