Christian Domínguez sorprendió a Sheyla Rojas con esta "denuncia" en vivo

Sheyla Rojas organizará una fiesta a lo grande para su boda con Pedro Moral y ya está pensando en la orquesta que contratará para hacer bailar a todos sus invitados. La conductora no mencionó a la Gran Orquesta Internacional entre sus opciones, hecho que sorprendió a Christian Domínguez, líder de la agrupación.

Sheyla Rojas estaba en un enlace con En boca de todos y no quiso responder si contratará al Grupo 5 de Chiclayo o la Orquesta de Joselito. En ese momento Christian Domínguez se presentó en el set muy "indignado".

"O sea tú no ves televisión, no escuchas la radio, pero qué, vas a preferir a… estás bromeando, yo creo que estamos en una cámara escondida, estamos en los matrimonios más lujosos y prestigiosos del país", fue el reclamo de Christian Domínguez.

Sin embargo, Sheyla Rojas lo tranquilizó con este mensaje: "Amigo, tú tranquilo, no te dejes engañar, yo no he dicho nada, todo es suspenso, ya vas a ver a la hora de la hora quién va a estar ahí, tú tranquilo, no te adelantes a los hechos".

