Christian Domínguez se emocionó tras cantarle a su papá "Mi viejo"

Christian Domínguez celebró sus veinte años de vida artística en el programa En boca de todos y fue sorprendido en vivo por sus padres, doña María y don Óscar, quien inclusive llegó al set y le cantó a su hijo muy emocionado.

Christian Domínguez agradeció el gesto de su padre y protagonizó un emotivo momento cuando le cantó "Mi viejo". "Yo siempre he dicho que trato de ser el mejor padre del mundo, no sé si lo hago bien, pero lo que sí sé es que estoy muy lejos de ser como mi papá. Lo único que quiero es que un día mis hijos me quieran como yo lo amo a él", declaró el cantante.

