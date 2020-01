Christian Domínguez: Pamela Franco lo conmovió al declararle su amor

Pamela Franco por primera vez declaró lo que siente por Christian Domínguez y, en su visita a En boca de todos, se mostró nerviosa y emocionada, al punto que casi hace llorar al cantante con sus palabras.

"Christian Domínguez llegó a mi vida en un momento muy difícil. Llegó para levantarme y día a día me lo demuestra, en realidad nos lo demostramos, y para mí eso me llena y me hace feliz. Soy feliz y eso es lo que me importa, tengo el hombre que quiero porque así lo decidí y vivo mi amor intensamente", aseguró Pamela Franco.

La cantante de Alma Bella reafirmó que no hace caso a las críticas y vive su amor junto a Christian Domínguez con intensidad. "No me importa que digan si es rápido, o por qué, pero sinceramente lo puedo resumir. Yo te amo mucho y no solamente me gusta decirlo, sino que trato de ser mejor persona, mejor mujer, día a día para hacerte feliz", finalizó.

Christian Domínguez y Pamela Franco confirmaron que ya conviven

