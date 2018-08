Christian Domínguez: "Isabel Acevedo ya es mi novia"

Christian Domínguez e Isabel Acevedo ya son novios y formalizaron al año y medio de relación con anillo de compromiso incluido, según detalló el cantante en el estreno de la secuencia de Facundo González en En boca de todos.

"Ya la formalicé al año y medio de relación, sí. Hace casi medio año, sí, somos novios, pero de ahí para decir la fecha (de la boda) no es mañana, no es el próximo año, ni diciembre, enero, febrero, no es", detalló Christian Domínguez.

El ahora novio de Isabel Acevedo agregó que no han puesto una fecha para su boda porque consideran que eso vendrá solo y además no están apurados. "Tiene un anillo, todo, pero de ahí a que tengamos una fecha de compromiso no", aclaró.

