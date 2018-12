Christian Domínguez: Isabel Acevedo sabe las contraseñas de todas sus cuentas

En el reciente programa de En boca de todos, Christian Domínguez dejó sorprendidos a muchos al confirmar que Isabel Acevedo sabe las contraseñas de sus cuentas y teléfono.

El vocalista de la Gran Orquesta Internacional respondió afirmativamente a la pregunta de Mario irivarren durante la secuencia de "El emoticon picarón" y aseguró que no le desagradaba.

"A veces cuando suena el teléfono le pido que conteste, contesta tal correo, WhatsApp, ayúdame y lo hace. Si no tienes nada que ocultar no tienes porque no tener la clave", sostuvo.

