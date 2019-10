Isabel Acevedo no se arrepiente de su relación con Christian Domínguez.

Isabel Acevedo se presentó en En boca de todos y reconoció que ella fue quien "apostó" más en su relación con Christian Domínguez por toda la carga mediática. Por ello, le preguntaron si se arrepiente de la decisión que tomó en su momento.

"La verdad no me arrepiento, porque como le dije una vez a mi mamá, ella me decía por qué Chabela haces eso, por qué estás con él, por qué tienes que sufrir. Yo le digo mamá, escúchame, si es parte de mi aprendizaje déjame vivir, si tengo que sufrir, sufriré, pero es parte de", dijo Isabel Acevedo.

