Christian Domínguez: Isabel Acevedo me hizo "sentar cabeza"

Christian Domínguez fue analizado hace algunos días por la terapeuta Rosa María Cifuentes, quien sorprendió y dijo que el cantante se ha regenerado y ahora ya es fiel. ¿De verdad cambió radicalmente el novio de Isabel Acevedo?

"Con los años te das cuenta que ya no eres tan mocoso en el sentido de que puedas todo el tiempo rehacer tu vida, en cambio cuando tienes 25 a 30, he visto que el hombre por naturaleza a esa edad comienza a ver las cosas mucho más despacio", declaró Christian Domínguez.

En entrevista para En boca de todos, el cantante aseguró que Isabel Acevedo le hizo 'sentar cabeza'. "A mí ya no se me antoja salir, estar pensando en juergas o estar pensando en mujeres, si estuviera solo qué no haría, saldría, viajaría solo, las parrandas que me metería", detalló el también actor.

