Christian Domínguez desmintió embarazo de Isabel Acevedo

¿Christian Domínguez quiere convertirse en papá por tercera vez? Su enamorada Isabel Acevedo sorprendió con una confesión que hizo a sus amigos. "Porque me da náuseas, comer pollo no me provoca", declaró la bailarina en un video, mientras que el cantante le dice "cállate".

Después de esto, Christian Domínguez e Isabel Acevedo se fueron muy temprano al doctor y se especuló sobre un embarazo de "Chabelita". En boca de todos buscó al retador para saber toda la verdad.

"No es por un bebé, como está con la piernita por el tema de los analgésicos el hígado lo tiene mal porque la han estado recargando de medicinas. Yo les he dicho, la cigüeña no nos va a visitar por lo menos en unos ocho años será", aclaró Christian Domínguez.

