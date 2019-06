Christian Domínguez: actor venezolano puso nerviosa a Isabel Acevedo con este gesto

Isabel Acevedo se presentó en la secuencia "Desestrésate" de En boca de todos y estuvo en todo momento con los nervios de punta al tener al cantante y actor venezolano Daniel Elbittar dándole masajes.

La cara de Isabel Acevedo lo decía todo, dejando en claro que su novio Christian Domínguez se iba a molestar. Al finalizar el programa, la dueña de "Bella Studio" confirmó que estuvo muy nerviosa.

"Sí, demasiado (nerviosa) la verdad, es que imagínate, me puso muy nerviosa el chico que me toque, Christian me va a matar, no sé qué va a decir cuando llegue, cuando lo vea", declaró la bailarina sobre lo que pasó con Daniel Elbittar. ¿Cómo reaccionará Christian Domínguez?

