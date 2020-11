Christian Cueva: su esposa Pamela López lo sorprendió con romántico regalo por su cumpleaños

La esposa del futbolista peruano dedicó amoroso mensaje por sus 29 años de vida.

Christian Cueva está de cumpleaños y su esposa Pamela López lo sorprendió con romántico regalo por sus 29 años. La bella madre de sus hijos compartió un extenso mensaje y le dedicó la canción "Amor y control" de Ruben Blades.

► Mira: Christian Cueva y su esposa Pamela López disfrutaron de crucero en Turquía

"Desde el día que te conocí me llamó mucho la atención tu forma de ser, un estilo particular con mucha personalidad, carisma y simpatía. En un principio pensé que era tu manera de llamar la atención y que buscabas ser el centro de todo pues debo confesar que me equivoqué", se lee en el extenso mensaje de la esposa de Christian Cueva.

"Gracias a Dios por compartir tu vida a mi lado. Gracias a Dios por tanto y todo. Feliz 29 años compañero mío. Te amo con toda mi alma sin duda será un cumple diferente, pero con el mismo amor que te tenemos todo. Dios te guarde mi amor", escribió Pamela López.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Tula Rodríguez a Christian Cueva: "Tú eres buena gente y tu esposa la más linda"