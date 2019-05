Carloncho se molestó con sorpresa de Marianita: "Tengo pareja y eso no me gusta"

Carloncho se llevó una gran sorpresa en el set de En boca de todos y la locutora Marianita Espinoza se presentó en vivo. Sin embargo, el conductor manifestó su molestia y dejó un contundente mensaje después que lo relacionaron con su colega.

"Sí estoy molesto porque yo salgo con una persona y este tipo de cosas no me gustan. Sí, es mi amiga, pero el video previo que se presenta, no se presenta como tal. Entonces, si yo decido manejar mi vida privada como mejor me parezca y tengo una persona y ponen este tipo de cosas, a la larga me traen problemas", dijo el conductor ante la sorpresa de Marianita de Radio Moda, quien pasó por un incómodo momento.

Carloncho, quien trabaja con Mariana Espinoza en un programa de radio, agregó que entiende el entusiasmo de su compañera por la oportunidad que se le presentó de estar en televisión, pero aclaró que no le gusta que lo vinculen sentimentalmente.

"Entonces, yo sí tengo una pareja y no tengo que decir quién es, y este tipo de cosas no me gustan para nada. En el escenario de la broma lo entiendo, totalmente lo entiendo y lo voy a entender", aseguró molesto el conductor de En boca de todos.

