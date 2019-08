Carloncho se molestó detrás de cámaras tras quedar eliminado del programa En boca de todos. El locutor de radio se encerró en su camerino y no quiso hablar con Tula Rodríguez y Maju Mantilla.

"(Estoy dolido) con todo el mundo y me voy tranquilo porque yo después de aquí tengo bastante trabajo. no es que me voy a retirar. Si le preguntan a la gente si hago una presentación como la producción ha querido y se va eliminado. Cosa de locos. Quédense con su programa", sentenció Carloncho.

