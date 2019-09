¿Carloncho será reemplazado por Adolfo Aguilar en la conducción de En Boca de todos?

¡Quiere el puesto de Carloncho! Adolfo Aguilar causó gran conmoción en el set de En Boca de todos al responder pregunta sobre la conducció del programa.

Mira también: Rosángela Espinoza se desmayó por esta pregunta de Rafael Cardozo

Adolfo Aguilar fue consultado si le gustaría quedarse con el puesto de Carloncho en En Boca de todos. No lo pensó mucho y respondió: "Yo creo que sería una de las cosas más lindas que me pasara en la vida, me pidieron sinceridad".

Esta respuesta no le gustó para nada a Carloncho, quien quedó en shock con esta sorpresiva respuesta. Cabe resaltar que todo fue parte de una broma para molestar al conductor.