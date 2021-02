Carla Tello bajó de peso sin manga gástrica: ¿Cómo perdió 19 kilos?

Carla Tello reveló su secreto y mostró su cambio radical después de un año de trabajar en su figura.

Carla Tello trabajó en su figura de una manera sorprendente y dio un cambio radical tras perder diecinueve kilos. La periodista bajó de peso sin manga gástrica, solo con dieta y cumpliendo una rutina de ejercicios.

La conductora de Canal N presentó a su entrenador personal y el trabajo que realiza con él para lograr un cuerpo tonificado y saludable. Además, contó que ahora es talla XS o S y decidió botar casi toda su ropa porque no quiere recordar esa etapa de su vida.

Carla Tello también bajó de peso gracias a una buena alimentación que consiste en una dieta cetogénica. "Es baja en carbohidratos y también baja en grasas. No es que me privo de comer, como bien, pero medido. No me he hecho la manga gástrica, yo sé que me lo han preguntado muchas veces, pero no, nada que ver", aclaró la presentadora del programa "Primero a las 12".

