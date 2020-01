Top 10: Las mejores canciones del 2019 para bailar y recibir el Año Nuevo.

Puesto 1: "Faldita" – Leslie Shaw

Puesto 2: "Amigos no, por favor" – Orquesta Bembé

Puesto 3: "Y le dije no" – Yahaira Plasencia

Puesto 4: "Duro y suave" – You Salsa con Amy Gutiérrez

Puesto 5: "Señor mentira" – Daniela Darcourt

Puesto 6: "Este año no" – Combinación de La Habana

Puesto 7: "Amárrame" – Pintura Roja

Puesto 8: "Soltera.com" – Son Tentación

Puesto 9: "Con él" – Ezio Oliva

Puesto 10: "En peligro de extinción" – Orquesta Bembé y Farik Grippa

