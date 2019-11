Brunella Horna sufrió vergonzoso momento al revelar que tiene deuda en Chiclayo.

Brunella Horna sufrió un vergonzoso momento en En boca de todos cuando una de sus vecinas de Chiclayo dijo en plena entrevista que hasta ahora le tiene una deuda en su tienda. ¿Cómo reaccionó la modelo?

La dueña de la bodega "La nueva estación" contó que Brunella Horna desde niña fue ahorrativa y tiene una "arruguita". "A ver que se acerque a pagar Brunella, te queremos en la tienda", fue el reclamo para la novia de Richard Acuña.

"Qué vergüenza. Bueno yo voy todas las semanas a Pimentel, no me olvido de mi tierra, pero me había olvidado de esa cuenta porque tengo que ir a la bodega a pagar, no pues, es que en provincia se fía", fue la justificación de Brunella Horna.

