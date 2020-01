Brunella Horna sufrió corte en el pie bailando marinera.

Brunella Horna preocupó a sus seguidores al contar que sufrió un corte en el pie mientras bailaba marinera. A través de Instagram Stories, la modelo detalló lo que pasó en uno de los ensayos de su danza preferida.

"Fue un corte chiquito, que ni siquiera me di cuenta, en un momento me dolió, pero no le hice caso. Cuando acabé el baile ahí recién me di cuenta que todo mi pie estaba sangrando. Hoy ni he podido caminar, estoy cojeando", dijo Brunella Horna.

La joven empresaria y novia de Richard Acuña agregó que no pudo cumplir con su rutina de entrenamiento y está estresada por lo que le pasó. "Tengo mucho tiempo libre porque he cancelado todo lo que tengo que hacer porque no puedo ni caminar", aseguró Brunella Horna.

