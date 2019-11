Brunella Horna: su reacción al saber que Josimar la cambió por Melissa Klug

En boca de todos fue testigo hace algunas semanas del acuerdo al que llegaron Brunella Horna y Josimar Fidel, donde el salsero prometió que la modelo sería la protagonista de su próximo videoclip.

Pero algo pasó y el salsero sorprendió a más de uno cuando le hizo la misma propuesta a Melissa Klug. Brunella Horna estuvo en el programa y quedó impactada al saber que la cambiaron por la popular "Blanca de Chucuito".

"Ah me choteó, pero que yo tenga entendido, te puedo enseñar mi WhatsApp, en ningún momento he recibido un mensaje de Josimar, así que el que ha faltado y el que no me ha escrito ha sido él", respondió Brunella Horna.

Por su parte, Melissa Klug aclaró que ella no quiere tener ningún problema y se encuentra muy feliz por la propuesta del líder de Josimar y su Yambú. Inclusive, Paula Arias también opinó y dijo que es el karma porque todo se paga.

