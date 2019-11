Brunella Horna sobre ampay de Richard Acuña: Yo sí sabía que estaba en la discoteca.

¡Rompió su silencio! Brunella Horna se pronunció sobre el ampay de Richard Acuña a la salida de una discoteca junto a unos amigos en la madrugada. La empresaria afirmó que su pareja le había avisado que iría a divertirse y que no le sorprendieron las imágenes.

"La verdad que a las tres de la mañana estaba durmiendo. Yo sí sabía que él había ido a cenar y luego les provocó ir a la discoteca. Gracias a mis más de dos millones de seguidores yo sabía antes que Richard me cuente. Yo no tengo la necesidad de ningún ampay porque mis seguidoras me lo cuentan todo", confesó Brunella Horna.

