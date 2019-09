Brunella Horna presentó terrible queja contra Josimar

Brunella Horna ya organizó para este domingo la fiesta de cumpleaños de su amada Richard Acuña, quien celebra esta fecha especial cada 18 de septiembre. Sin embargo, la modelo sorprendió en En boca de todos al presentar una queja en vivo contra Josimar Fidel.

"Públicamente le dije por favor a Josimar que me haga un descuentito por favor, que entienda que yo voy a pagar, y Josimar no me bajó ni un sol", reveló Brunella Horna, quien contó que no le alcanzó para contratar a Josimar, pese a que su canción "La protagonista" es una de sus favoritas.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!