Brunella Horna olvidó su aniversario de relación con Richard Acuña

En Las picaditas de verano de En boca de todos, Brunella Horna sorprendió a sus seguidores al contarles en sus historias que había olvidado que celebraba un mes más de relación con Richard Acuña.

A diferencia de la modelo, el congresista de la República sí lo tenía en mente y fue gracias al regalo que le envió que la joven empresaria cayó en cuenta de la fecha.

Mira: Modelos de "R con erre" desfilaron juntas a 18 años del estreno

"Yo no he hecho nada, ni siquiera lo he saludado”, comentó Brunella.

Mira: Laura Huarcayo ingresó a Al fondo hay sitio con este personaje

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!