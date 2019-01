Brunella Horna: "No fui cupido de Jefferson Farfán e Ivana Yturbe"

Brunella Horna viajó a Trujillo para fin de año y recibió en su casa a Jefferson Farfán e Ivana Yturbe, con quienes se mostró en una fotografía. Por ello, se especuló que la empresaria fue cupido del futbolista y la modelo, relacionados sentimentalmente en los últimos días.

Brunella Horna estuvo en un enlace con En boca de todos y respondió a esos rumores; además, dijo si le gustaría que su amiga y el delantero se logren como pareja. "La verdad es que yo no los presenté, yo no soy cupido en esa relación", afirmó.

"Me gustaría que Ivana esté tranquila, que esté feliz, y en este momento está así, así que es lo que me importa y después lo demás, con quien esté, no me importa", respondió Brunella Horna, quien también dio su opinión sobre Jefferson Farfán.

"A mí Jefferson me cae súper bien, me parece un tipazo, de verdad que recién lo conocí en Trujillo y lo único que puedo decir de él son cosas buenas, no puedo decir nada malo porque me ha demostrado que ha sido un gran hombre, caballero y es lo importante", afirmó una de las mejores amigas de Ivana Yturbe.

