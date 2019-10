Brunella Horna enterneció al mostrar su lado maternal detrás de cámaras.

Brunella Horna participó como jurado del concurso "Buscando a la JLo peruana" de En boca de todos y detrás de cámaras sorprendió con una tierna reacción. La modelo, de un momento a otro, sacó a relucir su lado maternal con el bebé de una de las participantes.

"Sí, lindo, de verdad que estaba viéndolo acá, qué lindo", contó Brunella Horna, a quien se le despertó su instinto maternal frente a todos, aunque solo por unos minutos.

La enamorada de Richard Acuña aclaró que, por el momento, no quiere tener un bebé. "No, yo todavía no quiero ser mamá, de verdad que no me llama todavía, quiero salir, divertirme, ya más adelante cuando pueda", afirmó la empresaria, quien ahora llama "bebés" a los locales de sus negocios.

