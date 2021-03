Beto Da Silva y su voto de amor que hizo suspirar a Ivana Yturbe en el matrimonio

Beto Da Silva e Ivana Yturbe están felizmente casados y compartieron el momento que hicieron los votos.

Beto Da Silva e Ivana Yturbe cumplieron 13 días de feliz matrimonio. La empresaria fue a En boca de todos para revelar detalles de su boda. Durante su intervención, la joven indicó que quedó encantada por los votos de amor de su esposo.

"Yo realmente no he venido con nada preparado. Lo único que tenía preparado es decirte lo hermosa que te ves, lo hermosa que eres y lo hermosa que fuiste desde el primer día que te conocí y de ahí yo jamás he dejado de pensar en ti. Te tengo que confesar que desde ese día he soñado contigo más de una vez y no imaginé. Uno nunca sabe lo que va a suceder.", dijo Beto durante su boda.

