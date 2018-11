Austin Palao y Luciana Fuster: ¿Emilio Jaime fue culpable de la separación?

Austin Palao visitó el programa En boca de todos y habló, por primera y única vez, de su separación con Luciana Fuster y de los rumores que relacionan a su expareja con Emilio Jaime, a quien hace algunas semanas consideraba como uno de sus amigos.

El integrante de Esto es Guerra confirmó que en una ocasión Emilio Jaime se le insinuó a Luciana Fuster. "Es una verdad que es de conocimiento del mismo medio, el entorno lo sabe", dijo el retador, quien agregó que esa situación pasó aproximadamente seis o siete meses.

"Yo tomé una postura que no podía creerlo en el momento, ella me lo contó y yo simplemente no sabía qué creer", afirmó Austin Palao, quien detalló que desde ese momento hubo un distanciamiento con Emilio Jaime.

