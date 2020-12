Austin Palao reveló cuál es su más grande deseo en Navidad

Austin Palao sorprendió al recordar de esta forma a su "amiga" Marianita Espinoza.

Austin Palao escribió cuál es su deseo para esta Navidad y en una carta reveló que lo que más quiere es el regreso de Marianita Espinoza, quien se encuentra desde hace semanas en Europa y no se sabe cuándo volverá.

"Pese a que Marianita no tengo mucho contacto con ella, hay un cariño, una amistad muy grande, pero no me escribe Marianita", declaró Austin Palao, quien aún espera el beso esperado con Mariana Espinoza en la novela Marianita la del barrio. ¿Se le cumplirá?

