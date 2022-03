Facundo González: "Austin Palao la está pasando muy bien con Flavia Laos"

Facundo González es uno de los mejores amigos de Austin Palao y por ello opinó sobre Flavia Laos . "Yo lo conozco a mi hermano Austin Palao, no solo lo conozco, es mi hermano, voy a su casa, estoy con él, lo único que tengo para decir es que mi hermano me dijo estoy pasando un lindo momento ", contó en En boca de todos .

"No sabemos si están saliendo. Austin es una persona muy ermitaña, él no cuenta mucho las cosas, no habla mucho, pero lo que yo puedo saber y lo que yo estoy viendo es que la está pasando bien, está disfrutando el momento, ella también y más adelante se verá", finalizó el integrante de Esto es Guerra sobre Flavia Laos y Austin Palao.