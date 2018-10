Augusto Polo Campos: Florcita se conmovió con mensaje para su papá

Florcita Polo se presentó en el set de En boca de todos como candidata del concurso Señora Primavera 2018 y dedicó un conmovedor mensaje a su padre Augusto Polo Campos, quien hoy cumple nueve meses de fallecido.

"Yo le agradezco a Dios y a la vida que me dio unos padres tan maravillosos, como es mi papito que en paz descanse, y mi mamita que me ve siempre y me adora, y está conmigo cumpliendo un doble rol porque ya papito no está, pero sé que está feliz porque ve a su hija feliz", dijo la hija deAugusto Polo Campos.

Florcita Polo Díaz terminó con un consejo muy importante: "El cariño a los padres se da en vida, así que les aconsejo a todos los que tienen a su papito o mamita que le digan que lo quieren porque no sabes más adelante cuándo Dios se los va a llevar".

