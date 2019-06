Argentina vs. Venezuela: Reinaldo Dos Santos envió contundente mensaje.

¿Se acabaron las predicciones? Reinaldo Dos Santos reapareció a través de su cuenta oficial de Instagram para anunciar un contundente comunicado previo al partido de Argentina vs. Venezuela y Colombia contra Chile en la Copa América 2019.

"Pasamos ayer, difícil, Paraguay fue un digno rival. Hoy es Venezuela x Argentina y Colombia x Chile. No diré quien pasa por dos motivos: 1) Para que nadie apueste, porque el Don no es para ser usado juegos de azar y 2) Hay personas ignorantes que toman como personal, como si fuera algo contra SU PAÍS y no como realmente es, solo un deporte. Pondré la bandera de los países que vayan pasando (Ya las tengo editadas). Suerte a todos", escribió el Profeta de América.

