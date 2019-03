Angie Arizaga y Stefano Peschiera: ¿Por qué todavía no son enamorados?

Angie Arizaga llegó a En boca de todos para cruzar "Las ventanas del amor", pero no imaginó ser sorprendida en vivo por Stefano Peschiera. Minutos antes, el deportista muy tranquilo dio algunos detalles de su relación.

"Hemos salido con amigos, hemos salido a divertirnos y la verdad es que es muy chistosa, me relaja, me ayuda bastante a no estar tan enfocado, porque eso tampoco es bueno", declaró Stefano Peschiera.

El velerista nacional aseguró que, por el momento, no los une más que una linda amistad, pero no descarta nada a futuro. Stefano Peschiera afirmó que solo falta tiempo para tener una relación con la modelo, ya que no le desagrada la idea.

"Es muy buena persona y eso es algo que yo veo mucho en alguna chica en la que voy a estar interesado en compartir mi tiempo", dijo el velerista olímpico, quien también fue consultado sobre lo que falta para concretar su relación. Tanto él como Angie Arizaga respondieron que les falta tiempo para dejar de ser amigos.

