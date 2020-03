Hermana de Angie Arizaga sobre Jota Benz: "Por primera vez alguien me cae bien"

Los constantes coqueteos entre Angie Arizaga y Jota Benz se hacen cada día más evidentes, tanto así que sus compañeros de Esto es Guerra sorprendieron al contar ciertos detalles sobre la parejita.

Incluso, cuando ambos fueron puestos en aprietos durante un juego de Esto es Guerra, hasta la hermana de Angie Arizaga casi lo cuenta todo, si no fuera porque Jota Benz compró su silencio.

Evelyn Arizaga declaró para En boca de todos y afirmó que su hermana hace linda pareja con quien ella decida, pero con Jota Benz aún no hay nada formalizado. "Sí, me cae bien, por primera vez alguien me cae bien", afirmó la joven sobre el pretendiente de Angie Arizaga.

