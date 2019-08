¿Angie Arizaga siente que Gino Assereto la traicionó en Esto es Guerra?

Angie Arizaga estuvo en un enlace con En boca de todos y habló sobre su reciente eliminación de Esto es Guerra. En el programa, Gino Assereto votó para que ella salga del reality. ¿La modelo siente esa decisión como una traición a su confianza y amistad?

➤ Mira: Angie Arizaga inauguró su quinta tienda con este anuncio

"Traición no es, tenía que acatar las reglas del Tribunal. A mí por lo menos me cuesta muchísimo eliminar a alguien, prefiero eliminarme yo misma, no soy capaz, siento que es un puñal para ellos dos", respondió Angie Arizaga.

➤ Mira:¿Angie Arizaga está en una relación con el empresario Carlos Eyzaguirre?

La ahora exguerrera agregó que, terminado el programa, Gino Assereto se le acercó a pedirle disculpas. "Tenía que dar su voto, él también tiene una familia y tiene que seguir trabajando, yo lo entiendo", detalló.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!