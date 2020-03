Angie Arizaga: "Jota Benz y Paula Arias solo son amigos"

Angie Arizaga se confesó en En boca de todos y le preguntaron si es verdad que tiene una rivalidad con Paula Arias. Como se recuerda, la cantante afirmó que ella era la preferida de Jota Benz antes que la guerrera.

"Pero que yo sepa nunca han tenido nada y somos amigos igual, yo no tengo nada que ver, ampay me salvo. Hay una amistad y todos somos amigos, no hay nada confirmado", respondió la integrante de Esto es Guerra sobre una posible relación entre Jota Benz y Paula Arias.

Angie Arizaga reafirmó que no tiene ninguna rivalidad con nadie, además su compañero de equipo es soltero. "Con Paula no tengo ningún problema y que yo sepa, por lo que sé de Jota, son amigos", finalizó.

