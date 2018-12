Angie Arizaga aclaró que no botó anillo de compromiso de Nicola Porcella.

Angie Arizaga aclaró que no botó el anillo de compromiso que le regaló Nicola Porcella cuando le propuso matrimonio. La modelo afirmó que no tiene que hablar mal y solo se lleva los mejores recuerdos de su exrelación.

"Ya expliqué que solo fue una broma. No lo tiré solo es un recuerdo nada más. Me llevo muy lindos recuerdos de mi relación anterior y siempre me voy a llevar lo mejor. No hablaré nada mal", comentó la guerrera.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!