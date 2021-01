Andrea San Martín: su segunda hija se robó el show y se "molestó" en plena entrevista

¿Por qué la pequeña Lara reaccionó así mientras Andrea San Martín presentaba su departamento?

Andrea San Martín abrió las puertas de su departamento para En boca de todos y mientras presentaba su clóset, su hija Lara se robó el show en plena entrevista. La pequeña comenzó a jugar y hasta se "molestó" porque no le hacían caso.

La segunda hija de Andrea San Martín tuvo que recoger sus armables por orden de su mamá, aunque primero no quiso, pero la modelo le advirtió que, si no lo hacía, no mostraría su cuarto para las cámaras.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!