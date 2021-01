Amy Gutiérrez se "molestó" con Carloncho: "¿Por qué dices que se me han subido los humos?"

Amy Gutiérrez explicó a Carloncho por qué llegó tarde al programa y lo enfrentó por sus declaraciones.

Amy Gutiérrez llegó tarde a una secuencia en la que estuvo invitada de En boca de todos y eso provocó la molestia de Carloncho. La cantante finalmente se presentó y explicó qué pasó, reclamándole al conductor por sus declaraciones.

"Buenas tardes, pero estoy muy molesta con Carloncho, estoy indignada, porque hace un rato he escuchado que el señor Carloncho me ha dicho que a mí ya se me han subido los humos", dijo Amy Gutiérrez.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!