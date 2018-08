Alessandra Fuller y Pablo Heredia no terminaron por infidelidad.

Alessandra Fuller y Pablo Heredia terminaron su romance hace casi tres meses y los rumores sobre una posible infidelidad empezaron. El actor argentino aclaró esta especulación para las cámaras de En boca de todos.

"No, para nada, la relación se terminó muy bien, nada grave ni nada que le tenga que quitar el habla o me tenga que pelear. Al contrario, la verdad que sí nos queremos mucho y somos familia. Que no estemos más juntos no significa que no nos hablemos", afirmó Pablo Heredia.

Alessandra Fuller y Pablo Heredia tienen una linda amistad, lo que se ha podido notar en los videos que publica el argentino en sus redes sociales y donde siempre aparece la joven actriz.

"Uno se puede separar, pero no pelearse de la persona que compartió tanto tiempo. Ale (Fuller) es una súper buena persona, si hoy de repente el camino no nos sigue acompañando yo siempre le voy a desear lo mejor. Es una gran amiga ante todo y eso es lo ideal, si hoy la vida hizo que tomemos caminos diferentes yo le deseo a ella todo lo mejor de este mundo", finalizó el también cantante.

