Alejandra Baigorria: "Yo no mantengo a Arturo Caballero ni a sus hijos"

Alejandra Baigorria respondió a todos sus detractores tras anunciar la fecha de su boda con Arturo Caballero. La integrante de Esto es guerra defendió a su prometido y lamentó que las personas crean algunas especulaciones que se hablan sobre ella y su pareja.

"Nosotros hacemos caso omiso ante la felicidad que tenemos. Me da mucha pena que la gente siga creyendo especulaciones. Me apena que juzguen a las personas sin conocerlas. Arturo es una persona que tiene un montón de empresas, muchos años más de experiencia que yo. Yo no lo mantengo ni a él ni a sus hijos en absolutamente nada", sentenció.

Alejandra Baigorria reveló la fecha de boda con Arturo Caballero

