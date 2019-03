Alejandra Baigorria se ríe de predicciones de Reinaldo Dos Santos

Alejandra Baigorria tomó con humor las predicciones de Reinaldo Dos santos. El vidente aseguró que ella se casará, pero luego dijo que se separará.

La rubia restó importancia a estas declaraciones y dijo: "El díjo que no me iba a casar con Arturo, ahora dice que me voy a casar y luego separar". Ademá dijo que opina su pareja. "Él toma con humor "Nosotros nos matamos de risa y buscamos todo lo que no aceptò, cada uno hace su destino como quiere, yo vivo feliz viviendo el momento".