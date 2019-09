Alejandra Baigorria no invitará a Ducelia Echevarría a su boda y ella hizo esto.

Alejandra Baigorria no invitará a Ducelia Echevarría a su boda y así lo reveló tras su anunciar su matrimonio en vivo con Arturo Caballero. La modelo aseguró que no invitaría a personas con envidia o que le deseen que las cosas te vayan mal.

"No me han invitado, pero tampoco me importa y le deseo lo mejor… Yo no tengo nada en contra de ella y está equivocada. De octubre a marzo pueden pasar varias cosas. Te voy a enviar tu jean para que no se moleste conmigo", comentó Ducelia Echevarría.

Alejandra Baigorria reveló la fecha de boda con Arturo Caballero

