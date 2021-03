Alejandra Baigorria lloró al reencontrarse con su papá después de dos meses

Alejandra Baigorria decidió alejarse de la familia para no exponerlos y cuidar a sus padres y hermanos.

Alejandra Baigorria y Said Palao visitaron el programa En boca de todos y recibieron un regalo muy especial. Dentro de una caja gigante estaban sus padres Sergio Baigorria y Steve Palao, quienes lo saludaron con un efusivo.

Alejandra Baigorria fue la más emocionada con el reencuentro, ya que no ve a su papá desde hace dos meses. "Para él venir hasta acá es bastante complicado y yo siempre me mantengo alejada un poco de la familia porque yo estoy más expuesta de lo normal, obvimente no veía a mi papá hace regular tiempo porque hay que cuidarlo", contó.

