Alejandra Baigorria: ¿Cómo se lleva con los hijos de Arturo Caballero?

Alejandra Baigorria se encuentra muy enamorada y ya estaría pensando en casarse y tener su primer bebé con Arturo Caballero. "Nosotras compartimos camerino y escucho el amor que se tienen cuando hablan por teléfono y cómo le prepara la lonchera a sus hijos", reveló Melissa Loza.

Michelle Soifer también habló y contó que en cualquier momento Alejandra Baigorria puede salir embarazada. En boca de todos buscó a la modelo para preguntarle si es verdad que le prepara la lonchera a los hijos de Arturo Caballero.

"No… sino que obviamente cuando compartimos hay que atenderlos, lo que pasa es que yo siempre atiendo a mis hermanitos, tengo experiencia con eso, me gusta. No tengo hijos, así que sea lo que Dios mande, de repente gemelos o trillizos, no sé", declaró la integrante de Esto es Guerra.

