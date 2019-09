Yaco Eskenazi continúa en "Mi mamá cocina mejor que la tuya"

¡No se va! Yaco Eskenazi sigue firme en "Mi mamá cocina mejor que la tuya". Los conductores de El show después del show desmintieron estas noticias y aseguraron que "Yaco sigue firme".

"Yaco no se va, Yaco no se va", cantaron Ethel Pozo, Natalia Salas y Renzo Schuller en el programa desmintiendo así los rumores que se iba del programa. "Me cuentan que es el único que tiene contrato con Gv producciones", reveló, entre risas, Natalia Salas.