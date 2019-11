Pedro Gallese: Ethel Pozo expresó su indignación y envió mensaje por infidelidad

¡!Un momento difícil! Pedro Gallese afronta una situación muy complicada luego de que se difundiera imágenes de él junto a otra mujer que no es su esposa. Frente a eso, Ethel Pozo fue tajante con su posición.

La conductora de El show después del show expresó su indignación por los recientes "ampays" de algunos famosos.

"Lamentable. Como mujer me siento indignada porque me pongo en la posición de la esposa. Idignada aunque no conozca a la persona porque hay una familia de por medio y hay este ampay terrible", comentó Ethel.

La presentadora también sostuvo que entre las parejas deberían ser lo más sinceras posibles cuando sientan que el amor se acabó. "Nadie está libre de pecado, pero si ya no amas a tu mujer no le seas desleal, no le mientas, termina la relación", sentenció.

Segunda parte

