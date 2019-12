Pedro Gallese: Ethel Pozo aclaró polémica por su comentario sobre infidelidad

¡Lo aclaró! Ethel Pozo aclaró la polémica que se generó por un comentario que hizo sobre infidelidad de Pedro Gallese y la posibilidad de que su esposa Claudia Díaz le dé una oportunidad para reconciliarse.

"Ayer di mi opinión sobre el matrimonio, sobre lo que yo haría. Es claro que toda mi vida he estado en contra de los infieles y lo sigo estando; detesto a los infieles. Saben que de pequeña (a Ethel) le pasó a mi mamá (Gisela Valcárcel), entonces es un tema que me marca a mí, pero en el caso de Gallese, me puse en esa situación ayer leyendo el comunicado y viendo las imágenes y es mi opinión", sostuvo la conductora de El show después del show​.

