Melissa Klug: "Jefferson Farfán no cumple como padre con sus hijos"

¡Perdió una familia! Melissa Klug visitó por primera vez El show, después del show y habló fuerte y claro sobre Jefferson Farfán, padre de sus hijos. La empresaria se refirió a las recientes y polémicas declaraciones que hizo sobre su expareja.

Según Melissa Klug, el futbolista es quien perdió más porque se ha quedado sin su familia. Además, confirmó que su relación con Jefferson Farfán no es buena. "Uno nunca termina de conocer a las personas. Hay muchas cosas que han pasado y él ha cambiado como el papá de mis hijos", aseguró.

¿Cómo debería ser la relación de Jefferson Farfán y sus hijos? "Es algo simple. Él siempre dice que yo no cumplo con un acuerdo de opinar sobre él, en todo caso yo diría lo contrario, porque él tampoco cumple", dijo la "Blanca de Chucuito".

Melissa Klug detalló que hay un régimen de visitas que el deportista no cumple y no hay justificación para eso. "El tiempo que está en Perú él puede estar con sus hijos, pero no es así. Lo que me molesta es que no cumple como padre en visitar y estar con sus hijos, como lo habíamos estipulado", declaró esta mañana.

Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia: Melissa Klug mandó contundente mensaje

