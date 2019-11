Melissa Klug envió fuerte comunicado tras críticas de su hija Samahara Lobatón.

¡Sorprendida! Melissa Klug envió fuerte comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram tras críticas de su hija Samahara Lobatón. La expareja de Jefferson Farfán lamentó las declaraciones de su hija y se pronunció en Instagram.

➤ Mira: ¿Melissa Klug demandará a Jefferson Farfán por incluir a sus "hijos" en película?

La empresaria aseguró que no entiende las razones de su segunda hija para escribir inesperada publicación y se reafirmó que nunca hablará mal de ninguno de sus cuatro hijos.

➤ Mira: Melissa Klug: "Jefferson Farfán utilizaba a mi hija Samahara"

"Las razones que la motivan las desconozco entiendo que por su edad haga y diga cosas de manera impulsiva sin pensar en cómo esto puede afectar a sus hermanos y hermanas. Yo no voy a hablar mal de ninguno de mis hijos porque para una madre no hay hijo malo. Siempre estuve ahí para ella cuando me necesitó y eso nunca va cambiar", expresó.

Todos los episodios de El show después del show en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!